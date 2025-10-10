ТАСС: рота ВСУ полностью уничтожена у Алексеевки и Варачина в Сумской области

Основная часть погибших числится пропавшими без вести

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Рота ВСУ в районе Алексеевки и Варачина Сумской области полностью уничтожена, основная часть числится пропавшими без вести. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В боях в районе Алексеевки и Варачина Сумской области полностью уничтожена 3-я рота 71-й оебр (отдельная егерская бригада - прим. ТАСС). Основная часть погибших числится пропавшими без вести", - сказал собеседник агентства.