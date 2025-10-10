ТАСС: в учебные центры ВСУ направили рекрутеров для набора в штурмовые группы

Противник не предпринимал активных действий на сумском направлении, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. ВСУ пытаются доукомплектовать штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Командование ВСУ изыскивает резервы для доукомплектования штурмовых групп 71-й оебр и 225-го ошп. В учебные центры направлены рекрутеры для набора новобранцев и восстановления наступательного потенциала", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на сумском направлении противник активных действий не предпринимал.