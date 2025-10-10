Марочко: ВС РФ за сутки продвинулись у Северска ДНР

Также под огневой контроль взята большая часть водоема Поселковый

ЛУГАНСК, 10 октября. /ТАСС/. Подразделения РФ за минувшие сутки продвинулись у Северска Донецкой Народной Республики, расширив зону контроля и взяв большую часть водоема Поселковый. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"За истекшие сутки в ходе продвижения наших войск восточнее населенного пункта Дроновка - в районе ж/д станции 444-й километр - и юго-западнее Серебрянки в ДНР бойцы РФ расширили зону контроля севернее населенного пункта Северск. Также под огневой контроль взята большая часть водоема Поселковый в Северске", - сказал он.