Бойцы Южной группировки ВС РФ уничтожили объекты и орудия ВСУ в ДНР

В Минобороны сообщили об уничтожении ударными дронами и артиллерией группировки двух пунктов управления БПЛА и позиции 120-мм миномета вместе с личным составом на константиновском направлении

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили укрепления и минометы ВСУ на константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Донецкой народной республике на константиновском направлении в районе н. п. Плещеевка операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью обнаружены блиндаж и 120-мм миномет Вооруженных Сил Украины. Блиндаж с укрывшимся в нем личным составом противника был уничтожен операторами ударных FPV-дронов. Для уничтожения позиции 120-мм миномета противника в лесном массиве вблизи населенного пункта была задействована ствольная артиллерия Южной группировки", - говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили об уничтожении ударными дронами и артиллерией группировки двух пунктов управления БПЛА и позиции 120-мм миномета вместе с личным составом на том же константиновском направлении в районе н. п. Степановка.