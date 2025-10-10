Комплексы "Бастион" нанесли ракетные удары по целям в Финском заливе

Расчеты "Бастионов" выполнили одиночные и групповые электронные пуски по командным пунктам и аэродромам условного противника, находящимся на значительном удалении

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Ленинградской военно-морской базы Балтфлота отработали развертывание и нанесение ударов с побережья Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"По сигналу учебной тревоги экипажи береговых ракетных комплексов "Бастион" Ленинградской военно-морской базы оперативно вышли из пункта постоянной дислокации, совершили марш в район развертывания и заняли позиции на побережье Финского залива. При помощи радиотехнических средств ракетчики произвели поиск целей в море и выполнили электронные пуски противокорабельных ракет "Оникс" по условным целям в Финском заливе, имитирующим группировку кораблей противника", - говорится в сообщении.

Также расчеты "Бастионов" выполнили одиночные и групповые электронные пуски по командным пунктам и аэродромам условного противника, находящимся на значительном удалении.