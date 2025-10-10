ВСУ за неделю потеряли до 445 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли до 445 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, 34 автомобиля и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены 29 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.