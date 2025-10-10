ВС РФ нанесли несколько ударов по объектам ОПК Украины за неделю

Российские войска поразили железнодорожную и морскую инфраструктуру

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, поражены железнодорожная и морская инфраструктура. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение недели нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная и морская инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что также были поражены склады горючего, места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.