ВС РФ нанесли несколько ударов по объектам ОПК Украины за неделю
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, поражены железнодорожная и морская инфраструктура. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная и морская инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ", - сказали в военном ведомстве.
В Минобороны добавили, что также были поражены склады горючего, места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.