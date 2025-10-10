ВС РФ ночью нанесли удар высокоточным оружием по энергообъектам Украины

По информации МО России, это был ответ на террористические атаки киевского режима

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российские войска в ответ на террористические атаки киевского режима в ночь на пятницу нанесли массированный удар с применением ракет "Кинжал" по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, атака производилась по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины. Российские военные произвели массированный удар ночью 10 октября с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования. Также были применены гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ударные БПЛА. Удары были нанесены в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России.

В российском Минобороны сообщили о достижении целей удара. Все назначенные объекты были поражены.