ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов

Речь идет о территориях ДНР, Запорожской и Харьковской областей

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Группировки войск ВС РФ за минувшую неделю освободили по два населенных пункта в ДНР и Запорожской области и один - в Харьковской. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. На Харьковском направлении в результате активных действий освобожден населенный пункт Отрадное Харьковской области. <…> В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Кузьминовка и Федоровка Донецкой Народной Республики. <…> За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Нововасилевское и Новогригоровка Запорожской области", - говорится в сообщении.