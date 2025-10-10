Средства ПВО РФ сбили за неделю 1 719 беспилотников самолетного типа ВСУ

Также были уничтожены 30 снарядов системы HIMARS

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за неделю 30 снарядов системы HIMARS и 1 719 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также 1 719 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 433 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 446 танков и других боевых бронированных машин, 1 598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 348 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 620 единиц специальной военной автомобильной техники.