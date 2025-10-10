ВСУ от действий группировки "Восток" потеряли за неделю свыше 2 360 военных
09:40
обновлено 09:54
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. ВСУ потеряли за неделю более 2 360 солдат, а также три танка в зоне ответственности Восточной группировки российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Потери противника <...> составили свыше 2 360 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии.