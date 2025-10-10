ТАСС: в ДНР уничтожили готовившихся к отправке на передовую наемников

УМПК-ПД с ФАБ-500 поразили территорию, с которой осуществлялась переброска боевиков непосредственно в зону боевых действий

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. До 20 иностранных наемников и солдат украинского спецназа, готовившихся к отправке на передовую, уничтожены в результате авиаудара бомбами с УМПК в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Удар ВКС России был нанесен по базе отдыха "Металлург" в районе н. п. Старый Караван, используемой для размещения иностранных наемников и боевиков ССО ВСУ. Три УМПК-ПД с ФАБ-500 поразили территорию, с которой осуществлялась переброска боевиков непосредственно в зону боевых действий. На базе отдыха проводились завершающие мероприятия по снабжению и подготовке", - сказал собеседник.

Он уточнил, что, по предварительным данным, уничтожены до 20 солдат противника, более 20 ранены. Также поражены четыре склада с боеприпасами, вооружением, беспилотниками, обмундированием и продовольствием.