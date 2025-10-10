ТАСС: в Харьковской области уничтожена группа иностранных наемников ВСУ

Российские войска уничтожили группу военнослужащих из США, Польши и Колумбии

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Группа иностранных наемников ВСУ из США, Польши и Колумбии уничтожена в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Сегодня в районе Отрадного бойцами группировки "Север" в ходе досмотра занятых позиций противника обнаружены тела трех убитых бойцами ВС РФ наемников иностранного легиона ВСУ", - сказал собеседник агентства.

При них были найдены документы на Уильяма Френсиса Макграта (США), Вилфредо Мартинеза Альмейды (Колумбия), Гжегожа Рафаля Василевского (Польша), добавил он.