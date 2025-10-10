Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Марочко: ВС РФ за неделю продвинулись у Северска

Российские бойцы давят на позиции ВСУ в городе, сообщил военный эксперт
Редакция сайта ТАСС
22:01
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за текущую неделю продвинулись на севере Северска Донецкой Народной Республики, а также с юга и востока от населенного пункта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Касаемо населенного пункта Северск: на истекшей неделе у нас есть действительно серьезные успехи. Прежде всего, на севере населенного пункта. Также есть продвижение как с востока, так и с юга данного населенного пункта", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что российские бойцы "довольно серьезно давят" на позиции ВСУ в городе. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине