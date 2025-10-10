Марочко: ВС РФ за неделю продвинулись у Северска

Российские бойцы давят на позиции ВСУ в городе, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за текущую неделю продвинулись на севере Северска Донецкой Народной Республики, а также с юга и востока от населенного пункта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо населенного пункта Северск: на истекшей неделе у нас есть действительно серьезные успехи. Прежде всего, на севере населенного пункта. Также есть продвижение как с востока, так и с юга данного населенного пункта", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что российские бойцы "довольно серьезно давят" на позиции ВСУ в городе.