ВСУ потеряли за сутки свыше 150 военных от действий Южной группировки войск

Противник лишился пяти боевых машин, включая два бронетранспортера М113 производства США

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности Южной группировки российских войск составили за сутки более 150 военнослужащих и 5 боевых бронемашин. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков.

"Ранеными и убитыми противник потерял более 150 военнослужащих. Уничтожено 5 боевых бронированных машин, включая 2 бронетранспортера М113 производства США, 15 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, станция контрбатарейной борьбы, 5 складов боеприпасов и материальных средств", - сказал Третьяков.

Он также отметил, что подразделения группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение подразделениям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Платоновка, Кривая Лука, Никифоровка, Степановка, Дроновка, Северск и Константиновка.