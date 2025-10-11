Потери ВСУ в зоне группировки "Днепр" за сутки составили до 60 человек

Противник лишился четырех автомобилей, двух станций радиоэлектронной борьбы и четырех складов боеприпасов и материальных средств

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки "Днепр" составили до 60 военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"Подразделения группировки войск нанесли поражение живой силе и технике механизированной горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Каменское, Приморское и Никольское. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов и материальных средств", - сказал он.