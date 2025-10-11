ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правобережье Днепра

Укрытие противника удалось уничтожить с помощью дрона

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Расчет ударных БПЛА 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения воздушной разведки тылового района ВСУ на левом берегу Днепра оператором разведывательного дрона было обнаружено передвижение одного из националистов, который пытался укрыться в одном из оккупированных домов частного сектора, используемый как пункт временной дислокации вместе с личным составом ВСУ. Оператор с позывным Вольт принял решение нанести удар по крыше дома с целью обрушить ее и минимизировать возможности для личного состава ВСУ покинуть данное укрытие, после второго удара взорвалась емкость с горючим, в результате пожара пункт временной дислокации ВСУ был уничтожен полностью", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что приоритетными целями российских военных являются автономные источники энергии, поскольку без электроэнергии ВСУ теряют возможность осуществлять воздушную разведку дронами для обнаружения позиций ВС РФ и корректировки огня.