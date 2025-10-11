Группировка "Восток" уничтожила САУ Caesar ВСУ в Днепропетровской области

Как отметили в Минобороны, передвижение артиллерийской установки противника зафиксировал разведывательный БПЛА Supercam

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Расчет барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки войск "Восток" уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar вместе с украинскими артиллеристами в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Точным попаданием "Ланцет" поразил САУ в момент подготовки к стрельбе. В результате взрыва произошла детонация боекомплекта, боевая машина уничтожена вместе с расчетом", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что движение артиллерийской установки противника было зафиксировано разведывательным БПЛА Supercam.