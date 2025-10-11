Марочко: ВСУ попали в огневой котел между Кузьминовкой и Выемкой в ДНР

Украинские солдаты пока не выразили желания добровольно сложить оружие и сдаться в плен, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в огневой мешок между Кузьминовкой и Выемкой в ДНР после освобождения российскими силами последней. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Та группировка украинских боевиков, которая оказалась между Кузьминовкой и Выемкой, планомерно уничтожается, поскольку реально выхода у них нет. У них было несколько попыток в ночное время суток выйти с занимаемых позиций в направлении Звановки, но, скорее всего, это было самовольное оставление позиций. Все эти попытки были выявлены нашими средствами объективного контроля, и, естественно, было нанесено огневое поражение", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что на данный момент солдаты ВСУ не выразили желания добровольно сложить оружие и сдаться в плен. "И, вероятнее всего, это приведет к тому, что все, кто находятся в данном котле, будут уничтожены", - считает Марочко.

Об освобождении Кузьминовки ДНР бойцами Южной группировки войск в Минобороны РФ сообщили 5 октября.