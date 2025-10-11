ТАСС: у Алексеевки в Сумской области уничтожили до 90% штурмовиков ВСУ

Противник безуспешно пытался контратаковать, сообщили силовики

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. ВСУ пытались пять раз контратаковать в районе Алексеевки Сумской области, в результате уничтожено до 90% солдат из числа штурмовых групп. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении противник провел пять контратак: одну в районе Алексеевки силами 225-го отдельного штурмового полка и четыре - в прилегающих лесополосах силами 71-й отдельной егерской бригады. Комплексным огневым поражением все атаки отражены, уничтожено до 90% личного состава вражеских штурмовых групп и ББМ (боевая бронированная машина - прим. ТАСС) "Хамви", - сказал собеседник агентства.