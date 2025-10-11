ТАСС: ВСУ вынуждены задействовать у Харькова наемников из-за продвижения ВС РФ

В российских силовых структурах сообщили о подтвержденных фактах ликвидации иностранных наемников на всем участке фронта на севере Харьковской области

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Командование ВСУ на фоне стремительного продвижения "Севера" в Харьковской области в полной мере задействовало иностранный легион. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Стремительное продвижение группировки "Север" вынудило украинское командование в полной мере задействовать подразделения иностранного легиона из пункта постоянной дислокации в Харькове. Подтверждены факты ликвидации иностранных наемников на всем участке фронта на севере Харьковской области от Липцов до хатненского участка", - сказал собеседник.

Ранее силовики сообщили, что группа иностранных наемников ВСУ из США, Польши и Колумбии уничтожена в районе Отрадного Харьковской области.