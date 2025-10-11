Сенатор Волошин: РФ бьет по инфраструктуре Украины в ответ на атаки по ЗАЭС

Объекты критической важности, по которым наносит удары российская армия, связаны с обеспечением ВСУ, сообщил парламентарий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ударами по объектам критической инфраструктуры Украины, связанной с обеспечением ВСУ, Россия уже отвечает на атаки киевского режима Запорожской АЭС. Такое мнение выразил ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары украинских боевиков по ЗАЭС являются опасной игрой и открывают возможности для зеркального ответа со стороны России. Глава государства акцентировал, что Россия контролирует ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и проводит мероприятия по защите объекта

"Президент абсолютно справедливо называет это опасной игрой. Россия не может оставлять подобные действия без ответа. И, по сути, этот ответ уже дается. Наши вооруженные силы планомерно наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины, которые имеют прямое отношение к обеспечению боеспособности ВСУ - по складам, транспортным узлам, железнодорожным путям, по тем системам, через которые идет снабжение фронта", - отметил Волошин.

Россия уверенно продвигается по всей линии фронта, "последовательно и ответственно продолжает специальную военную операцию, достигая ее целей и обеспечивая безопасность всей России", подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что Россия действует строго в рамках принципов гуманизма, нанося удары исключительно по целям военно-стратегического значения.

Запорожская АЭС обеспечивается электричеством за счет аварийных дизель-генераторов с 23 сентября из-за повреждения последней линии внешнего энергоснабжения 750 кВ "Днепровская" в результате обстрелов ВСУ. 6 октября ЗАЭС и Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Противник ударил по району пожарной части всего в 1,2 км от периметра атомной станции.

9 октября в МАГАТЭ заявили, что процесс восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС начался после контактов агентства с российской и украинской сторонами. В то же время на станции ТАСС сообщили, о сроках восстановления говорить еще рано.