Боец ВС РФ Аскольд: на Украине нет своего производства дронов

По словам старшего расчета видеоперехвата радиоэлектронной разведки 112-го отдельного разведывательного батальона, все платы и материнские чипы поставляются туда из других стран

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Украина не производит беспилотники, которые можно было бы назвать своими, поскольку все платы поставляются из других стран. Такой информацией с ТАСС поделился старший расчета видеоперехвата радиоэлектронной разведки (РЭР) 112-го отдельного разведывательного батальона с позывным Аскольд.

"Своего производства дронов как такового на Украине нет, потому что все платы и материнские чипы идут либо же с Запада, либо с Америки, либо же из каких-то третьих стран, которые могут быть разными. Сборка производится непосредственно уже на территории Украины, но все производится под чутким контролем Запада", - сказал Аскольд.

По его словам, для российских систем РЭР это значения не имеет - одинаково обнаруживаются дроны, собранные в любой стране.