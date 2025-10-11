Украинский офицер сравнил службу в рядах ВСУ с рабством

Александр Рябенко отметил, что к Владимиру Зеленскому относится негативно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Украинский военнопленный лейтенант 156-й отдельной механизированной бригады Александр Рябенко приравнял службу в ВСУ к рабству.

"Постоянно чего-то не хватало. Даже начиная с самого первого дня, когда мы приехали. Привезли нас на полигон, не было ни пить воды и спать тоже не было [возможности]. Каждый день какие-то проблемы. Очень тяжело. Такое впечатление, что не в армии находишься, а в рабстве", - сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Также, по словам пленного, вся военная техника в его подразделении постоянно "стоит сломанная".

Рябенко отметил, что к Владимиру Зеленскому относится негативно. "Потому что он не политик, он шоумен", - добавил военнопленный.