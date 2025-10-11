ВСУ за сутки потеряли от действий российских подразделений около 1 495 боевиков

В зоне ответственности группировки войск "Центр" противник лишился более 525 военных

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие ликвидировали порядка 1 495 украинских боевиков за минувшие сутки, следует из сводки Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 165 человек, от действий группировок "Запад" - до 210, "Южная" - до 170, "Центр" - более 525, на направлении "Восток" - свыше 360 и "Днепр" - до 65 военнослужащих.