Южная группировка уничтожила бронетехнику бригады ВСУ у Константиновки

В Минобороны уточнили, что бронетранспортер M113 был обнаружен в ходе перемещения южнее Константиновки

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск "Южная" ликвидировали бронемашину "Козак" и бронетранспортер М113 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В Донецкой Народной Республике на константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами ударных БПЛА Южной группировки войск обнаружены и уничтожены ББМ "Козак" и БТР M113 производства США, которые подразделения 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ использовали для проведения ротаций личного состава", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что "Козак" был замечен в жилой застройке н. п. Константиновка, а бронетранспортер M113 был обнаружен в ходе перемещения южнее Константиновки.