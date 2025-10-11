Пленный "азовец" поблагодарил солдата ВС РФ за спасение жизни

Украинский военный Дмитрий Лысокобылко также сообщил, что ему оказали медицинскую помощь

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Украинский военнопленный из сформированной на основе 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) Дмитрий Лысокобылко поблагодарил военнослужащего российской армии за спасение жизни путем взятия в плен.

Лысокобылко вместе со своим сослуживцем попал под обстрел российских подразделений. Пытаясь сбежать с позиций, украинский военнослужащий был ранен, из-за чего не смог дальше передвигаться.

"Я только успел ухватить клеенку черную, которой накрывается перекрытие блиндажей. И метров сто от нашей, что сожгли, позиции, я четыре дня лежал под клеенкой. На второй день, когда там лежал, попробовал выйти. Я услышал передвижение, кто-то ходит, кто-то занимает позиции, кто-то окапывается со стороны российских солдат. Я вышел на голосовой контакт сдаться. Ответа я не услышал. Я дальше зашкерился (спрятался - прим. ТАСС) и буквально еще через два дня решил, все-таки, еще раз попробовать сдаться <…>. Я начал сильно в голос кричать: "Ребята, помогите, я хочу сдаться. Я без оружия, я один, я хочу сдаться. Помогите мне сдаться, я раненый. Легкий. Трехсотый (раненый - прим. ТАСС)". Благодарю именно солдата российской армии [с позывным] Липецк. Я благодарен. Человек, можно сказать, жизнь спас", - сказал пленный на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Он также поблагодарил российского военнослужащего с позывным Док за своевременное оказание медицинской помощи.

"Никто не бил, не обижал, не обзывал. Напоили, накормили, дали отдохнуть, дали с собой медикаменты, обезболивающее, чтобы мог я двигаться дальше <…>. В общем, никто не обидел, никто, слава богу", - рассказал Лысокобылко о своем пребывании в плену.