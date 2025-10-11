Над Курской и Белгородской областями сбили четыре украинских БПЛА
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями.
Об этом сообщили в Минобороны России.
"11 октября с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три - над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - сказали там.