Над Курской и Белгородской областями сбили четыре украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 12:00 до 15:00 мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили четыре украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны России.

"11 октября с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три - над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - сказали там.