Над Курской и Белгородской областями уничтожили семь БПЛА
18:45
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
Министерство указало, что дежурные средства ПВО уничтожали украинские беспилотники самолетного типа 11 октября с 15:00 мск до 21:00 мск. Над территорией Белгородской области сбили пять БПЛА, еще два - над территорией Курской области, сообщили в МО.