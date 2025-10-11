Над Курской и Белгородской областями уничтожили семь БПЛА

Беспилотники были самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Министерство указало, что дежурные средства ПВО уничтожали украинские беспилотники самолетного типа 11 октября с 15:00 мск до 21:00 мск. Над территорией Белгородской области сбили пять БПЛА, еще два - над территорией Курской области, сообщили в МО.