Фронтовая творческая бригада "Черные гусары" выступила для военных в зоне СВО

Артисты исполнили популярные среди бойцов музыкальные произведения

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Фронтовая творческая бригада "Черные гусары" провела концерт для военнослужащих группировки войск "Центр" в тыловом районе проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В оборудованном блиндаже, где собрались военнослужащие, готовящиеся к очередным боевым и специальным задачам на красноармейском направлении специальной военной операции, зазвучала живая музыка. Открыла концертную программу Алина Полетаева, являющаяся участницей творческого коллектива, с песни собственного сочинения "Моя война", которая рассказывает о подвигах военнослужащих 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады группировки войск "Центр", - говорится в сообщении.

Артисты также исполнили популярные среди военнослужащих музыкальные произведения. Как отметили в ведомстве, разнообразие жанров и мастерство артистов создали особую творческую атмосферу.

"Закончив выступление, артисты поблагодарили военнослужащих за мужество и героизм, проявляемые ими в ходе выполнения боевых задач, и пожелали скорейшего возвращения с победой домой. Для многих военнослужащих этот концерт стал важным моментом психологической разгрузки в сложных условиях боевой работы", - добавили в министерстве.