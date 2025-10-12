Бойцам группировки "Днепр" вручили госнаграды в Запорожской области

Наград удостоили военнослужащих, выполняющих боевые задачи в составе штурмовых групп

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Штурмовиков мотострелковых подразделений группировки войск "Днепр" наградили государственными наградами в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На боевых позициях вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области офицеры управления одного из мотострелковых соединений группировки войск "Днепр" наградили государственными наградами военнослужащих, выполняющих боевые задачи в составе штурмовых групп", - говорится в сообщении.

Так, медаль "За отвагу" получил сапер мотострелкового полка рядовой Анатолий Прокопец. "Награду получил за разминирование на ЛБС, делал тропинки, также в посадках, чтобы бойцы могли пройти в целом, <...> ни на что не наступили, ни на растяжки <...> не наткнулись", - рассказал он.

Как отметили в ведомстве, российские мотострелки ежедневно вытесняют боевиков ВСУ из опорных пунктов и других оборонительных позиций, тем самым открывая дорогу основным силам группировки войск "Днепр".

"Данные награды стали признанием высокой боевой готовности и отваги военнослужащих, которые продолжают стойко выполнять задачи по обеспечению безопасности и освобождению территорий от неонацистов", - подчеркнули там.