Ансамбль песни и пляски ЮВО выступил для военных группировки "Центр"

После концерта музыканты сфотографировались вместе с бойцами, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Коллектив фронтовой творческой бригады ансамбля песни и пляски Южного военного округа (ЮВО) организовал выступление для военнослужащих 68-го армейского корпуса группировки войск "Центр" в тыловом районе СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Концерт для военнослужащих 39-й мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса в составе группировки войск "Центр" состоялся в тыловом районе проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении.

Артист Александр Кургутский рассказал, что ему больше всего нравится в его работе. "Именно поднимать боевой дух, поднимать настроение ребят. У нас самая благодарная работа, потому что мы заходим в зал, видим уставших людей, а через полчаса уже люди веселые, заряженные, благодарят, улыбаются", - сказал он. Его коллега Артур Григ добавил, что в творческую программу коллектива входят как давно исполняемые произведения, так и новые номера. За три года их выступлений на полях спецоперации родилось очень много песен и стихов.

В завершение концерта военнослужащие сделали общую фотографию с артистами и выразили огромную благодарность за выступление.