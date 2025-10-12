Эксперт Степанов: опыт СВО позволяет ВС РФ эффективно сбивать ракеты "Фламинго"

Украинские ракеты не создают угроз для российских систем ПВО, отметил эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Украинская ракета "Фламинго" не создает принципиально новых угроз для российской системы противоракетной и противовоздушной обороны благодаря значительному практическому опыту, полученному ВС РФ в ходе специальной военной операции. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Россия приобрела колоссальный опыт работы и противодействия ракетному вооружению и более современным образцам западного оружия, таким как Storm Shadow/SCALP-EG, ATACMS. Поэтому менее высокотехнологичные альтернативы полукустарного производства киевского режима в меньшей степени представляют угрозу для Российской Федерации, несмотря на то, что в ракете задействованы западные технологии", - прокомментировал эксперт недавнее заявление ряда СМИ о том, что российские системы ПВО сбили украинскую дальнобойную ракету "Фламинго" в зоне СВО.

Он отметил, что характеристики данного изделия позволяют квалифицировать его как достаточно уязвимую цель. "Во-первых, у "Фламинго" низкая дозвуковая скорость. Во-вторых, инверсионный след от де-факто самолетного двигателя позволяет по тепловой сигнатуре оперативно идентифицировать и обеспечивать перехват подобных целей. Плюс отсутствие технологии малозаметности, что делает ее видимой практически для всех типов радиолокационных станций", - пояснил Степанов.

Эксперт также обратил внимание на логистические ограничения противника: разрушение железнодорожной инфраструктуры затрудняет доставку таких крупногабаритных систем к линии фронта. По его мнению, несмотря на задействование в ракете некоторых западных технологий, она не соответствует формату современного высокоточного оружия.