Воюющий за РФ британский доброволец заявил, что не вернется на родину

Эйден Миннис добавил, что "уже объявлен законной военной целью"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Воюющий на стороне России доброволец из Британии Эйден Миннис, который ранее сжег свой паспорт, заявил ТАСС, что никогда не вернется на родину.

"Я никогда не вернусь в Великобританию, поскольку, как я уже сказал, меня, скорее всего, посадят в тюрьму на всю жизнь или того хуже, возможно, убьют по милости какого-нибудь психопата при поддержке государства", - сказал он.

Он добавил, что "уже объявлен законной военной целью".

Ранее стало известно, что Миннис сжег свой паспорт в результате угроз правительства Великобритании лишить его гражданства из-за поддержки России. Соответствующее видео появилось в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).