Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Социалистическую Республику Вьетнам

Российские и вьетнамские моряки проведут протокольные и спортивные мероприятия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и большой морской танкер "Борис Бутома" Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли в порт Дананг Социалистической Республики Вьетнам. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", корвета "Гремящий" и большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл в порт Дананг Социалистической Республики Вьетнам. На причале российских военных моряков встретили официальные лица Военно-морских сил Социалистической Республики Вьетнам и представители посольства России во Вьетнаме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что российские и вьетнамские моряки проведут протокольные и спортивные мероприятия. Кроме того, у тихоокеанцев запланировано посещение достопримечательностей и знакомство с местной культурой.

О сотрудничестве

Сотрудничество ВМФ России и ВМС Вьетнама насчитывает уже более 70 лет. Вьетнам, как неоднократно заявляли представители государственного и военного руководства страны, всегда будет помнить беспримерный подвиг советских моряков, оказавших помощь в борьбе за независимость страны. Во время борьбы вьетнамцев с французским колониализмом в 1945-1954 годах и противостояния американской агрессии в конце 1960-х - начале 1970-х российские военные моряки обеспечивали доступ в порты грузовым судам, доставлявшим необходимое оружие, боеприпасы, продовольствие и медикаменты для молодой республики.

В нынешний период мирного развития страны корабли ТОФ по традиции продолжают приходить с дружественными визитами к ее берегам. Располагавшийся на полуострове Камрань на протяжении 23 лет пункт тылового обеспечения флота являлся крупнейшей базой российского ВМФ за рубежом. После того как пункт материально-технического обеспечения "Камрань" полностью выполнил свое предназначение, в мае 2002 года Россия официально вернула этот объект Вьетнаму.

Впервые с момента вывода воинского контингента российские боевые корабли зашли в Камрань в июне 2014 года. Тогда Камрань посетила эскадра ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников", среднего морского танкера "Иркут" и спасательного судна "Алатау".

Корабли отряда Тихоокеанского флота

"Маршал Шапошников" был спущен на воду в январе 1985 года на заводе "Янтарь" в Калининграде как большой противолодочный корабль проекта 1155. В 2016 году встал на ремонт с модернизацией во Владивостоке в Центре судоремонта "Дальзавод". В ходе модернизации "Маршал Шапошников" был переклассифицирован во фрегат и получил современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК" и "Уран". Фрегат после испытаний вернулся в боевой состав ТОФ 27 апреля 2021 года.

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" построен на заводе "Северная верфь". Андреевский флаг был поднят в декабре 2020 года. Корабль прибыл на главную базу Тихоокеанского флота 30 ноября 2021 года вместе с подлодками "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".

Большой морской танкер "Борис Бутома" - танкер комплексного снабжения кораблей ТОФ. Построен по проекту 1559-В (шифр "Морской простор") на Балтийском заводе. Введен в эксплуатацию 30 октября 1978 года.