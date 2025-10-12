ТАСС: работники ТЦК хотели мобилизовать побывавшего в плену экс-солдата ВСУ

Согласно нормам международного права, военный, вернувшийся из плена, не должен идти в армию

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Харькове намеревались мобилизовать бывшего военнослужащего ВСУ, вернувшегося из плена. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Согласно ст.117 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе. Вернувшиеся из плена военные могут продолжить службу только по своему желанию.

"В Харькове произошла потасовка между работниками ТЦК и бывшим военнослужащим ВСУ, которого хотели "бусифицировать", несмотря на то, что последний вернулся из плена и, согласно нормам международного права, не должен идти в армию. Тем не менее, это не помешало "людоловам" Зеленского применить к нему физическую силу и затолкать в "бусик", - сказал собеседник агентства.

Пострадавший написал заявление на неправомерные действия работников ТЦК.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.