ТАСС: в полку ВСУ потеряли уснувшего после застолья командира

Олега Ширяева нашли ближе к ночи в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Командир действующего у Сум 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев "исчез" после застолья. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В штурмовых действиях не принимали участия подразделения 225-го ошп ВСУ. Военнослужащие управления полка занимались поиском своего командира О.Ширяева, бесследно исчезнувшего после застолья в честь празднования дня специалистов логистического обеспечения ВСУ. К исходу дня он был найден спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба полка", - сказал собеседник.

Подразделения этого полка участвовали в том числе во вторжении в Курскую область.