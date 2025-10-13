Статья

"Новороссийск" шел по правилам. Флот ответил СМИ, "сломавшим" подлодку РФ у Франции

Подводная лодка "Новороссийск" © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Черноморский флот опроверг распространившуюся в СМИ информацию о неисправности подлодки "Новороссийск". ТАСС собрал главное из заявления пресс-службы флота.