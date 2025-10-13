Статья
"Новороссийск" шел по правилам. Флот ответил СМИ, "сломавшим" подлодку РФ у Франции
Редакция сайта ТАСС
07:29
Черноморский флот опроверг распространившуюся в СМИ информацию о неисправности подлодки "Новороссийск". ТАСС собрал главное из заявления пресс-службы флота.
- В заявлении отмечается, что новости о всплытии субмарины у берегов Франции не соответствуют действительности.
- Субмарина выполняет плановый межфлотский переход из Средиземноморья. Там она выполняла задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России.
- В ЧФ напомнили, что по правилам подлодки могут проходить проливную зону Ла-Манш только в надводном положении.
- Подлодки проекта являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ".
- "Новороссийск" — головная подлодка в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" Объединенной судостроительной корпорации для ЧФ.
- Субмарина была заложена в августе 2010 года, спущена на воду в конце осени 2013 года и передана ВМФ 22 августа 2014 года.
- Постоянное место дислокации — Новороссийск.