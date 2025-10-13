Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПК
Статья

"Новороссийск" шел по правилам. Флот ответил СМИ, "сломавшим" подлодку РФ у Франции

Редакция сайта ТАСС
07:29

Подводная лодка "Новороссийск"

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Черноморский флот опроверг распространившуюся в СМИ информацию о неисправности подлодки "Новороссийск". ТАСС собрал главное из заявления пресс-службы флота.

  • В заявлении отмечается, что новости о всплытии субмарины у берегов Франции не соответствуют действительности.
  • Субмарина выполняет плановый межфлотский переход из Средиземноморья. Там она выполняла задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России.
  • В ЧФ напомнили, что по правилам подлодки могут проходить проливную зону Ла-Манш только в надводном положении.
  • Подлодки проекта являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ".
  • "Новороссийск" — головная подлодка в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" Объединенной судостроительной корпорации для ЧФ.
  • Субмарина была заложена в августе 2010 года, спущена на воду в конце осени 2013 года и передана ВМФ 22 августа 2014 года.
  • Постоянное место дислокации — Новороссийск.
 
РоссияФранция