Механики-водители ПГРК "Ярс" сдали экзамены в школе техников РВСН

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Младшие военные специалисты школы техников РВСН завершили обучение и успешно прошли контрольные испытания на специальном автодроме. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Перед сдачей практической части экзамена военнослужащие прошли проверку знаний общевойсковых дисциплин, а также контрольные испытания по устройству и эксплуатации агрегатов мобильного ракетного комплекса "Ярс", в том числе - машин обеспечения боевого дежурства, - сказали в министерстве. - После торжественного выпуска военнослужащие получат удостоверение механика-водителя ПГРК "Ярс" и на воинском эшелоне отправятся к местам дальнейшего прохождения службы в ракетные части и соединения".

Длительный курс подготовки механиков-водителей агрегатов обеспечения ракетных комплексов составляют теоретические дисциплины, занятия на тренажерах и практическое вождение. Учебно-материальная база школы техников включает в себя современную тренажерную систему с 3D-графикой, предназначенную для обучения механиков-водителей автономных пусковых установок ПГРК "Ярс" и машин обеспечения ракетных комплексов.

При обучении на тренажерах военнослужащие могут отработать навыки управления многоосными шасси в различных условиях. Система визуализации позволяет в реальном времени имитировать различные ситуации.

В школе техников оборудован автодром, на котором есть четыре маршрута с различными препятствиями для отработки навыков вождения на многоосных колесных шасси.