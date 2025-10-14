Военно-промышленная комиссия утвердила план повышения производительности в ОПК

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что план предполагает участие в федпроекте "Производительность труда" пятисот предприятий оборонно-промышленного комплекса

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Военно-промышленная комиссия утвердила трехлетний план мероприятий с продлением до 2030 года по повышению производительности труда в ОПК. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Госдуме.

"В этой сфере (ОПК - прим. ТАСС) за последние три года производительность труда выросла более чем на 40%, и это даже с учетом дополнительного привлечения на заводы около 800 тысяч новых специалистов. Чтобы продолжать следовать этому вектору, военно-промышленная комиссия утвердила трехлетний план мероприятий с протяжкой до 2030 года", - сказал он.

По его словам, план предполагает участие в федпроекте "Производительность труда" пятисот предприятий ОПК. "И уже есть примеры, когда внедрение лучших практик повышает выработку на десятки процентов", - отметил Мантуров.