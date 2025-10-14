Комплексы "Бал" и "Бастион" отработали удары по надводным целям

На этапе маневров расчеты осуществили развертывание на побережье Балтийского моря

КАЛИНИНГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийского флота проводят в Калининградской области учения по нанесению ударов по морским целям и уничтожению корабельных ударных групп "противника", сообщает пресс-служба флота.

"В учении по плану боевой подготовки участвуют дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийской военно-морской базы флота, станции разведки морской и воздушной обстановки", - говорится в сообщении.

На этапе маневров расчеты осуществили развертывание на побережье Балтийского моря, провели подготовку оружия к применению в соответствии с действующими временными нормативами.

"Получив целеуказания, боевые расчеты производят электронные пуски из ракетных комплексов по отрядам кораблей условного противника. Средства объективного контроля подтвердили правильность действий личного состава и поражение заданных целей", - отметили в пресс-службе

К отработке задач учения привлечены более 100 военнослужащих и порядка 15 единиц военной и специальной техники. Учения продлятся до конца недели.

Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" предназначены для поражения надводных кораблей всех типов. Ракеты этих комплексов имеют мощные боевые части и высокую скорость маршевого полета, что увеличивает вероятность гарантированного поражения надводных целей любого класса.