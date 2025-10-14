Марочко: Киев ослабил участки фронта, направив резервы в Купянск

Из-за такого решения украинского командования "зашевелилась" линия боевого соприкосновения у Петропавловки, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 15 октября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины, направив к Купянску Харьковской области "огромнейшее количество резервов" для сдерживания армии РФ, ослабило ряд других участков. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, из-за такого решения украинского командования в том числе "линия боевого соприкосновения зашевелилась" у Петропавловки.

"Петропавловка - это купянское направление. Здесь, действительно, идут серьезные боестолкновения. Район Петропавловки был довольно-таки длительное время в статическом состоянии. Сейчас же, как я говорю, линия боевого соприкосновения зашевелилась. Прежде всего это связано с тем, что противник направил в сам Купянск огромнейшее количество резервов для того, чтобы мы не взяли данный населенный пункт и, естественно, ослабил некоторые другие участки", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что для "раздергивания резервов" ВСУ российская армия начала движение с востока Купянска и имеет "определенные успехи".