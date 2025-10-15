Пленный из ВСУ рассказал, как сдался после восьми месяцев ожидания помощи

По словам Виктора Мовчана, все это время он и его сослуживец провели в подвале, надеясь, что командование отправит к ним кого-нибудь на замену

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Украинский военнослужащий Виктор Мовчан и его сослуживец сдались в плен, проведя восемь месяцев в подвале здания в Волчанске Харьковской области в ожидании помощи, но так и не получив ее. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Меня вечером завезли из Мартового (село в Харьковской области - прим. ТАСС) в Украинское, а из Украинского уже в Волчанск. Я заехал 20 февраля, а Петя (имя сослуживца - прим. ТАСС) - 6 марта. Потом нас начали бомбить. "Грады", "Cолнцепеки", минометы. Там рядом было здание с подвалом. Мы зашли в подвал, нам показалось, что будет безопасно. Мы там с Петей просидели восемь месяцев. Нас никто не менял", - сказал он.

Пленный отметил, что неоднократно связывался с командованием с просьбой отправить им замену, на что получал отказ. "Некем менять, Витя, и все. У нас нет людей. Кто на позиции, кто убежал, кто в госпитале, кто отказ пишет. Ничего, жди, будет замена. Мы тебя обязательно поменяем", - передал он слова командования.

Мовчан проходил службу в 34-м батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Он вместе с сослуживцем принял решение сдаться в плен после того, как у них закончились запасы воды и еды.