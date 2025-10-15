Двое солдат ВСУ сдались в плен в зоне группировки "Запад"

За прошедшие сутки противник потерял как минимум 230 солдат, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Двое украинских военнослужащих сдались в плен в зоне ответственности Западной группировки ВС РФ за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник ее пресс-центра Иван Бигма.

"Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал он.

Бигма напомнил, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, а также станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, 9 станций радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов.