Операторы БПЛА сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

По данным Минобороны, живую силу и технику противника поразили бойцы группировки "Центр"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили живую силу и технику ВСУ, а также сорвали ротацию противника на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы в ночных условиях операторы ударных беспилотников выявили и уничтожили несколько единиц военной техники противника, а также сорвали ротацию украинских боевиков на линии боевого соприкосновения", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что благодаря действиям операторов 75-го отдельного мотострелкового полка группировки войск "Центр" противник ежедневно несет значительные потери в живой силе, а также теряет боевую технику, совершая безуспешные попытки проведения ротации на боевых позициях в районе Красноармейска.