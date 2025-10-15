РСЗО "Ураган" сорвал ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы произвели залп 220-мм реактивными снарядами с расстояния свыше 25 км

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" сорвал ротацию личного состава ВСУ на Краснолиманском направлении СВО, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчеты "Ураганов" 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, живую силу и сорвали ротацию личного состава подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве рассказали, что скопление живой силы и бронетехники ВСУ было обнаружено расчетом БПЛА. Получив разведданные, расчет "Урагана" развернул боевую машину и произвел залп 220-мм реактивными снарядами с расстояния свыше 25 км. Это позволило полностью уничтожить все выявленные цели.

После выполнения боевой задачи артиллеристы оперативно покинули огневую позицию, боевая машина была замаскирована, после чего расчет укрылся в подготовленном подземном укрытии, сохранив боеспособность для выполнения следующих задач.

В МО РФ пояснили, что артиллеристы применяют осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника.