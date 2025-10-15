Расчеты FPV-дронов уничтожили гаубицу и транспорт ВСУ в Днепропетровской области

Российские беспилотники выявили американскую гаубицу противника в лесополосе

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили гаубицу М777 и транспорт ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты БПЛА выявили американскую гаубицу М777, замаскированную в лесополосе. Оператор ударного FPV-дрона точно поразил позицию, уничтожив замаскированное орудие", - информировали в ведомстве.

Кроме того, операторы нанесли удар по транспортному средству типа багги, на котором расчет противника осуществлял подвоз боеприпасов. В результате транспорт и экипаж также уничтожены.