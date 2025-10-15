Группировка "Центр" блокировала маршруты передвижения и снабжения ВСУ

Боевую задачу выполнил расчет инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Расчет инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" группировки войск "Центр" блокировал маршруты перемещения и подвоза снабжения формирований ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" группировки войск "Центр" дистанционно заминировал участок местности, расположенный в тыловом районе формирований ВСУ, блокировав пути отхода неонацистов и маршруты подвоза снабжения на красноармейском направлении", - информировали в ведомстве.

Военные инженеры, получив разведданные о местах скопления живой силы и техники ВСУ, оперативно выдвинулись в район боевого применения, развернули систему и произвели залп 122-мм реактивными снарядами с программируемыми боеприпасами, создав минные заграждения на участке высокой активности противника. Результаты объективного контроля подтвердили эффективность заминированного участка местности, зафиксировав уничтожение живой силы и техники ВСУ во время отступления.