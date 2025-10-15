Расчет САУ "Гвоздика" уничтожил опорные пункты ВСУ на харьковском направлении

После залпа артиллеристы покинули огневые позиции и сменили место дислокации





МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожил опорные пункты украинских боевиков на харьковском направлении в ходе создания зоны безопасности вдоль государственной границы России. Об этом сообщили ТАСС Минобороны России, предоставив соответствующие кадры.

На кадрах расчет самоходной гаубицы "Гвоздика" наносит точные удары осколочно-фугасными боеприпасами по опорным пунктам с живой силой ВСУ на харьковском направлении.

В военном ведомстве уточнили, что огневое поражение велось с закрытой огневой позиции на дальности нескольких км, добавив, что после подтверждения ликвидации сил противника, расчет оперативно покинул огневые позиции и сменил место своей дислокации.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации. Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", - подчеркнули в министерстве.