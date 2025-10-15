Расчет САУ "Мста-С" уничтожил станцию ВСУ AN/TPQ-50 в Запорожской области

Российским военнослужащим удалось также разбить позиции противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожил позиции ВСУ и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"По данным беспилотной разведки, в лесопосадках были выявлены позиции националистических формирований ВСУ, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. После уточнения координат артиллеристы нанесли серию прицельных выстрелов. В результате точных попаданий позиции противника и радиолокационная станция были уничтожены", - информировали в ведомстве.